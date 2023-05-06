Apple ожидают массовые увольнения?

Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил о том, что рассматривает массовые увольнения сотрудников в рамках борьбы с экономическим кризисом в качестве "крайней меры". Об этом он заявил в беседе с CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Многие IT-компании, включая Google и Meta, в 2022 году сократили десятки тысяч работников ради оптимизации расходов, однако Кук оказался противником подобных решений.

"Я смотрю на это как на крайнюю меру. На данный момент мы не планируем никаких массовых увольнений", - заявил глава Apple.

Известно, что корпорации из Купертино удалось избежать крупных сокращений сотрудников, однако в СМИ появлялись сообщения о том, что Apple отказалась от услуг части контрактников, а также приостановила наем на некоторые позиции.