Главный специалист Пентагона напуган до смерти

Глава отдела Пентагона, отвечающий за разработки, связанные с искусственным интеллектом, заявил, что генеративный искусственный интеллект может стать идеальным инструментом для дезинформации, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

"Да, я напуган до смерти. Это мое мнение", - заявил Крейг Мартелл, главный специалист Министерства обороны по цифровым технологиям и искусственному интеллекту, когда его спросили о генеративном искусственном интеллекте.

Он заявил, что такие языковые модели ИИ, как ChatGPT, создают реальную проблему: они не понимают контекста, а люди будут воспринимать их слова как факт.

"Это мой самый большой страх перед ChatGPT, - сказал он. - Он был обучен свободно выражать свои мысли. Говорит свободно и авторитетно. Таким образом, вы верите в то, что говорит ChatGPT, даже когда информация неправильная. И это означает, что это идеальный инструмент для дезинформации... Нам действительно нужны инструменты для выявления подобных ситуаций. И у нас нет этих инструментов. Мы отстаем в этой борьбе ".

Он призвал специалистов создать инструменты, необходимые для обеспечения точности информации, полученной из всех генеративных моделей ИИ - от текста до изображений.