Apple создаст платное медицинское приложение

Apple намерена запустить платный сервис, позволяющий контролировать питание и здоровье. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект существует под кодовым названием Quartz. По информации источников, сервис поможет организовать программу тренировок, дать советы по правильному питанию и сну. У приложения будут медицинские функции и журнал, который сможет вести пользователь. Рекомендации относительно здорового образа жизни подберет искусственный интеллект.

Судя по всему, Quartz будут распространять по платной подписке. Сообщается, что Apple запустит приложение в 2024 году. Сервис будет доступен для пользователей iPhone, iPad и прочей фирменной техники.

Также в компании создадут специальную версию приложения "Здоровье" для iPadOS. В Apple не ответили на запрос о комментарии.

Журналисты издания отметили, что у компании уже есть платный сервис для любителей здорового образа жизни. В 2021 году Apple запустила Fitness Plus - приложение с программами тренировок с профессиональными тренерами в видеоформате.