В iOS 16 нашли секретную блокировку

Некоторые функции смартфонов iPhone будут доступны пользователям только в определенных странах из-за ограничения, введенного в новой версии операционной системы iOS 16. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple тестирует новую, более современную систему, скрытую в iOS 16, для ограничения функций в зависимости от местоположения пользователя", - говорится в статье.

Отмечается, что в настоящее время Apple использует методы кодирования для ограничения функций iOS в определенных местах. Таким образом, большинство ограничений напрямую привязаны к региону устройства, а не к местоположению пользователя.

"Новая система с внутренним названием "countryd" была незаметно добавлена в iOS 16.2, но пока активно ни для чего не используется. Она объединяет несколько данных, таких как текущее местоположение GPS, код страны от маршрутизатора Wi-Fi и информацию, полученную от SIM-карты, для определения страны, в которой находится пользователь", - рассказали журналисты.

В результате пользователям станет сложнее обойти эти ограничения, но в то же время устройству будет проще их автоматически игнорировать при поездке в другой регион, пояснили в 9to5Mac.

Указано, что система поможет в установке ограничений от государственных регулирующих органов разных стран мира. По версии журналистов, это в том числе позволит разрешать процесс установки сторонних приложений, минуя официальный App Store.