Times сообщила о росте продаж iPhone

Продажи iPhone за первые три месяца 2023 года выросли на 1,5%, до $51,3 млрд, несмотря на общее падение в мире спроса на смартфоны. Об этом в пятницу сообщила британская газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам исполнительного директора корпорации Apple Тима Кука, рост продаж произошел в условиях "сложной макроэкономической ситуации".

Поставки iPhone компанией Apple восстановились после сбоев в цепочке поставок, указал финансовый директор компании Лука Маэстри.

Ситуация с продажами iPhone стала, как подчеркивает издание, хорошей новостью для инвесторов, которые были обеспокоены остановкой в ноябре крупнейшего завода по сборке смартфонов Foxconn в городе Чжэнчжоу из-за вспышки коронавирусной инфекции.