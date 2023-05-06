iPhone остается самым прибыльным продуктом Apple

Компания Apple отчиталась за второй квартал 2023 финансового года, который у неё завершился 1 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, за отчётный период купертинский гигант выручил 94,8 млрд долларов, что меньше результата годичной давности, когда выручка составляла 97,3 млрд долларов. Чистая прибыль также немного просела: с 25 до 24,16 млрд долларов.

Если смотреть результаты по регионам, то сильнее всего выручка снизилась в Америке, тогда как в Европе она даже немного выросла.

Выручка от продажи iPhone выросла с 50,57 до 51,33 млрд долларов, и это рекордное значение для мартовского квартала. Напомним, согласно данным аналитиков CIRP, средняя цена продажи iPhone в прошлом квартале приблизилась к 1000 долларов и была даже выше, чем в декабрьском квартале.

Продажи Mac сильно просели: с 10,4 до 7,2 млрд долларов. Продажи iPad упали с 7,6 до 6,7 млрд, продажи носимой и домашней электроники, а также аксессуаров, снизились совсем незначительно: с 8,8 до 8,76 млрд долларов.

А вот сервисы принесли Apple 20,9 млрд против 19,8 млрд годом ранее, и это также рекорд для мартовского квартала.