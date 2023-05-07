SpaceX отменила плату для пользователей за превышение лимита при использовании интернет-сервиса Starlink, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

В ноябре 2022 года корпорация обновила пользовательское соглашение и предупредила, что разрешит взимать дополнительно 0,25 доллара за каждый скачанный гигабайт данных в случае, если абонент превысит месячный лимит в один терабайт. По словам журналистов, в компании отменили это правило.

Авторы ознакомились с обновленным пользовательским соглашением - в нем убрали пункт о превышении лимита. Также абоненты сервиса получили следующее письмо: "Ваша подписка Starlink останется неограниченной и больше не будет лишена приоритета после использования одного терабайта данных".

Специалисты обратили внимание, что хотя сервис Starlink улучшил условия подписки, средняя скорость передачи данных снизилась. Журналисты объяснили это тем, что к Starlink ежемесячно подключается все больше пользователей. Так, потребителям на стандартном тарифе стоимостью 120 долларов в месяц обещают скорость от 25 до 100 мегабит в секунду, премиум-пользователям - от 40 до 220 мегабит в секунду. Самый доступный премиальный план обходится в 250 долларов ежемесячно.