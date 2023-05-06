В Windows 11 вернут функцию из старшей версии ОС от Microsoft

Разработчики из Microsoft начали работу над добавлением функции закрепления виджетов на рабочем столе в операционной системе Windows 11. Как сообщает Windows Central со ссылкой на источники, возможность будет схожа с функцией "Гаджеты" из Windows 7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Microsoft планирует сделать виджеты еще на один шаг вперед, позволив пользователям прикреплять их непосредственно к рабочему столу. Компания надеется, что это решение увеличит взаимодействие пользователей с виджетами", - рассказал один из источников.

Отмечается, что с запуском Windows 11 в 2021 году Microsoft представила новую функцию "Панель виджетов". В отличие от "Гаджетов", эта возможность подразумевала просмотр контента только при нажатии на кнопку, по умолчанию виджеты скрывались за пределами экрана. В 2022 году Microsoft открыла панель виджетов для сторонних разработчиков.

По версии Windows Central, новая функция приведет виджеты к формату, который аналогичен "Гаджетам" на рабочем столе в ОС Windows 7. При этом виджеты в Windows 11 можно будет разместить в любом месте на рабочем столе.

В настоящее время библиотека виджетов растет медленно, пока пользователям доступно 13 виджетов. Microsoft также расширяет возможности панели виджетов - компания позволила им переходить в полноэкранный режим и упростила добавление виджетов на панель.