Азербайджанские стартап-проекты рвутся на глобальные рынки

Порядка 80 процентов технологических стартап-проектов Азербайджана получили возможность выйти на мировые рынки.

Об этом сказала Trend руководитель портала Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Матанат Мусаева, передает Day.Az.

По ее словам, чтобы добиться цели выхода на глобальные рынки, необходимо провести правильную оценку как внутреннего, так и внешнего рынков и его аудитории, а также провести соответствующие исследования.

"Кроме того, необходимо продумать стратегию конкуренции, потому что сектор технологий стремительно развивается и является одним из самых конкурентных среди отраслей деятельности, где необходимо постоянное развитие и внедрение инноваций. EnterpriseAzerbaijan в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Ирландии, США, Турции, Израиля и других стран оказали азербайджанским стартаперам поддержку по выходу на мировые рынки, и мы продолжим оказывать содействие молодым специалистам как по выходу на внешние рынки, так и в привлечении инвестиций", - сказала она.

Отметим, что EnterpriseAzerbaijan в рамках проекта Startap School в феврале - марте зарегистрировал 200 стартап-проектов. Из 200 проектов прошли в финал 33, которые будут развиваться при поддержке, наряду с азербайджанскими экспертами, менторов из США, Турции, Израиля и других ведущих стран.