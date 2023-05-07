В смартфонах на Android стало больше рекламы

В поисковой строке магазина приложений Google Play появилась реклама, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь в окне поиска приложений в самой верхней строчке показывается реклама продвигаемых приложений. Если раньше пользователь переходил в поисковую строку Google Play, он наблюдал четыре запроса, сохраненных в историю. Теперь же это четыре запроса, которые показаны под рекламным блоком.

Кроме названия продвигаемого приложения показываются название разработчика, пользовательская оценка программы и ее общее количество скачиваний. При этом рекламный блок не помечается специальным значком "Ad", указывающим на то, что это реклама, как это сделано в других сервисах Google.

Нововведение уже заработало во всем мире, в том числе в России, однако пока что реклама показывается не у всех пользователей Google Play.