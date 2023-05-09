Стала известна еще одна деталь iPhone 15 Pro Max

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию защитного стекла, а также пластиковую модель грядущего смартфона Apple iPhone 15 Pro Max, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"iPhone 15 Pro Max суждено стать суперфлагманом", - заявил инсайдер. На снимке можно разглядеть узкие рамки дисплея, размер которых существенно меньше, чем у предшественника в лице iPhone 14 Pro Max.

Другой инсайдер ShrimpApplePro утверждает, что рамки по бокам экрана у нового флагмана Apple, выход которого запланирован на осень 2023 года, будут чуть более закругленными, чем в предыдущих моделях.

Предполагается, что линейка iPhone 15 впервые за всю историю получит разъем USB-C - это необходимо, чтобы соответствовать новым правилам продажи смартфонов в Евросоюзе. Также в сети циркулировали слухи о том, что Pro-модели пятнадцатого iPhone будут оснащены сенсорными кнопками управления громкостью и питанием, однако впоследствии их опровергли.