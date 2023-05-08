Главный смартфон Samsung 2024 года лишится одной из четырех камер

Samsung планирует изменить дизайн задней панели своего будущего флагмана Galaxy S24 Ultra. Об этом сообщает портал WCCFtech со ссылкой на инсайдера Revengus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Samsung Galaxy S24 Ultra вместо четырех модулей камеры, как это было в последние несколько лет, предложит только три датчика. Инсайдер поделился концептом, на котором отобразил возможные изменения дизайна устройства.

Если утечки подтвердятся, Galaxy S24 Ultra получит основную камеру с переменной апертурой, ультраширокоугольный датчик, телеобъектив с трех- и десятикратным оптическим приближением, в то время как в прошлых моделях, например, в Galaxy S23 Ultra для этой цели использовались две отдельные камеры. Сбоку от камер в S24 Ultra также разместится датчик для автофокусировки.

Точная дата анонса и стоимость Samsung Galaxy S24 Ultra пока неизвестны. Ожидается, что смартфон будет представлен в начале 2024 года.