Рекордное количество биткоинов вывели с Binance

Аналитики WhaleWire подтверждают, что с 7 на 8 мая 2023 года на крупнейшей криптовалютной бирже Binance зафиксирован рекордный объем вывода биткойнов за всю историю существования биржи. Если говорить точнее, то речь идет о 162 тыс. биткойнах на сумму более 4,6 млрд долларов, передает Day.Az со ссылкой на beincrypto.

По данным Crypto Quant, речь идёт об около 180 тыс. биткойнах на сумму более 5 млрд долларов. Аналитики предполагают, что это указывает на уход с рынка крупных инвесторов.

На этом фоне в пресс-службе Binance на выходных опубликовали заявление, которое гласит, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа приостановила все операции, связанные с выводом биткойна, ссылаясь на перегруженность сети BTC.

Позже стало известно, что вывод биткойна возобновили. Также стало известно, что команда Binance приняла решение о пересмотре комиссий за вывод криптовалюты.

В Binance заявили, что выводы аналитиков ошибочны, а движения биткойна были связаны с переводом с горячего на холодный кошелек торговой платформы.