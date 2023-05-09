Камера Xiaomi 13 стала снимать лучше благодаря обновлению
Xiaomi начала распространение обновления прошивки MIUI 14.0.27.0 TMCCNXM для смартфона Xiaomi 13, размер которого составляет 194 МБ, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.
В перечне изменений указывается появление новых фильтров для камеры Leica Bleach Brown и Leica Monochrome Blue. Кроме того, производитель заявляет об общих улучшениях в работе приложения камеры, а также повышении качества снимков.
Стандартный Xiaomi 13 оснащен 6,36-дюймовым плоским экраном и рамкой шириной всего 1,61 мм. Он поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Смартфон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оборудован оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0. Батарея ёмкостью 4500 мА•ч поддерживает 67-ваттную зарядку.
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