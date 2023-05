Nintendo продала более одного миллиарда игр для консоли Switch

За пять лет существования консоли Switch компания Nintendo продала для нее 1,036 млрд копий игр. Об этом сообщает издание Gematsu, ссылаясь на данные финансового отчета Nintendo за четвертый финансовый квартал 2022 года, который закончился в марте 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из отчета также следует, что за первые три месяца текущего года Nintendo продала 3 млн копий приставки Switch. Таким образом общий тираж консоли превысил отметку в 125 млн копий. До конца года Nintendo намерена продать еще 15 млн экземпляров.

Вместе с тем Nintendo раскрыла данные о продажах своих самых популярных игр. Первое место занимает Mario Kart 8 Deluxe с тиражом 53,8 млн копий. На второй строчке - Animal Crossing: New Horizons с результатом 42,2 млн копий. Бронза у Super Smash Bros. Ultimate, которая продалась тиражом 31,1 млн копий.

В топ-10 также попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild (29,8 млн), Pokemon Sword/Pokemon Shield (25,8 млн), Super Mario Odyssey (25,8 млн), Pokemon Scarlet/Pokemon Violet (22,1), Super Mario Party (19,1), New Super Mario Bros. U Deluxe (15,4 млн), Ring Fit Adventure (15,4 млн).