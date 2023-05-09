Apple разрабатывает самый большой в истории iPhone

Смартфоны Apple 2024 года - iPhone 16 Pro и 16 Pro Max - получат экраны с диагоналями 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил основатель компании Display Supply Chain Consultants и аналитик Росс Янг, передает Day.Az.

По данным Янга - названные им параметры экранов являются примерными. Точные данные эксперт обещал раскрыть во время конференции Display Week, которая пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. Там же Янг детально расскажет о новом соотношении сторон экранов.

Последние несколько лет версии смартфонов Pro и Pro Max получают экраны с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Если Янг прав и iPhone 16 Pro Max на самом деле получит 6,9-дюймовую матрицу, смартфон 2024 года станет самым большим в истории Apple. Таким образом Apple, вероятнее всего, закроет линейку планшетов iPad Mini, поскольку они обладают экранами с сопоставимой диагональю 7 дюймов.

iPhone 16 Pro и Pro Max будут представлены осенью 2024 года. Ожидается, что кроме больших экранов, смартфоны также получат сенсорные кнопки управления громкостью и питанием.