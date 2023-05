Названа дата презентации новых игр для Sony PlayStation

Большая презентация видеоигр PlayStation Showcase для консолей Sony пройдет с 22 по 28 мая. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил известный инсайдер Джефф Грабб.

По данным Грабба, презентация PlayStation откроет серию шоу от игровых компаний, которые раньше проводились в рамках выставки Electronic Entertainment Expo (E3). Следом за PlayStation Showcase - 7 июня - пройдет Tribeca Festival, 8 июня - Summer Game Fest и так далее. Череда летних презентаций завершится европейской выставкой GamesCom, которая пройдет 23-27 августа.

Согласно ранним слухам, в рамках PlayStation Showcase компания Sony покажет не менее 10 новых игр, в число которых войдут Death Stranding 2, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, Marvel's Spider-Man 2 и не только. Также ожидается, что в рамках шоу будет объявлено о партнерстве Sony и Konami, в рамках которого новые игры в сериях Silent Hill и Metal Gear Solid выйдут на консолях PlayStation в качестве эксклюзивов.