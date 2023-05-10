Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил во вторник, что не стоит доверять принадлежащему американской компании Meta мессенджеру WhatsApp.

"WhatsApp нельзя доверять", - указал он в Twitter, отвечая на сообщение пользователя, который написал, что приложение несколько раз включало микрофон без его согласия.

Позднее Маск добавил, что "доверять не стоит ничему".

В октябре прошлого года в пресс-службе технологической компании Artezio, входящей в группу компаний "Ланит" признали WhatsApp наиболее неподходящим мессенджером для безопасной переписки и передачи персональных данных. Эксперты обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей.