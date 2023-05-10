Твиттер обзаведется новыми функциями

Миллиардер и нынешний глава Twitter Илон Маск раскрыл подробности о грядущих новых функциях платформы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"В скором времени появится возможность аудио- и видеозвонков для всех на платформе, чтобы вы могли поговорить с любым человеком в мире, не давая им при этом ваш номер телефона", - заявил Маск.

Кроме того, начиная с 10 мая, пользователям будет доступно шифрование личных сообщений. Пока неизвестно, будет ли шифрование распространяться на звонки внутри Twitter.

Также в скором времени на платформе начнется чистка архивных страниц, которыми владельцы не пользовались на протяжении нескольких лет. По правилам Twitter, пользователь должен заходить в свой аккаунт по меньшей мере раз в тридцать дней, иначе он может быть признан неактивным и будет удален.