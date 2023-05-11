Virgin Galactic возобновит коммерческие рейсы в космос

Компания Virgin Galactic объявила в понедельник, что в этом месяце возобновит полеты и запустит коммерческие рейсы в июне, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Миссия Unity 25 состоится в конце мая с четырьмя сотрудниками компании на борту, сообщила Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Он принимал участие в последнем космическом полете фирмы в июле 2021 года.



"Unity 25 - это окончательная оценка всей системы космических полетов и опыта астронавтов перед открытием коммерческого обслуживания в конце июня", - говорится в заявлении Virgin Galactic.



Unity 25 станет пятым полетом компании на высоту 80 километров над уровнем моря.



В отличие от других компаний, использующих ракеты вертикального пуска, Virgin Galactic использует самолет-носитель, который взлетает со взлетно-посадочной полосы, набирает большую высоту и сбрасывает самолет с ракетным двигателем, который взмывает в космос, прежде чем вернуться на Землю.



Общее время в пути составляет 90 минут, при этом пассажиры испытывают несколько минут невесомости в салоне космического самолета.



Рейсы Virgin стартуют с космодрома в Нью-Мексико.



Экипаж миссии Unity 25 будет состоять из двух мужчин и двух женщин: Бет Мозес, которая принимала участие в двух предыдущих полетах Virgin Galactic, Джамилы Гилберт, Криса Хьюи и Люка Мэйса.



На первом коммерческом рейсе Galactic 01 полетят пассажиры из итальянских военно-воздушных сил.



Космическая программа Virgin Galactic пострадала от многолетних задержек и аварии 2014 года, в результате которой погиб пилот.



Virgin Galactic конкурирует в сфере космического туризма с компанией Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, которая также предлагает короткие суборбитальные полеты.



Однако запуск ракет Blue Origin New Shepard был приостановлен после аварии в сентябре 2022 года.



Blue Origin заявила в марте, что надеется возобновить полеты в ближайшее время.