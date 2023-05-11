Virgin Galactic возобновит коммерческие рейсы в космос
Компания Virgin Galactic объявила в понедельник, что в этом месяце возобновит полеты и запустит коммерческие рейсы в июне, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.
Миссия Unity 25 состоится в конце мая с четырьмя сотрудниками компании на борту, сообщила Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Он принимал участие в последнем космическом полете фирмы в июле 2021 года.
"Unity 25 - это окончательная оценка всей системы космических полетов и опыта астронавтов перед открытием коммерческого обслуживания в конце июня", - говорится в заявлении Virgin Galactic.
Unity 25 станет пятым полетом компании на высоту 80 километров над уровнем моря.
В отличие от других компаний, использующих ракеты вертикального пуска, Virgin Galactic использует самолет-носитель, который взлетает со взлетно-посадочной полосы, набирает большую высоту и сбрасывает самолет с ракетным двигателем, который взмывает в космос, прежде чем вернуться на Землю.
Общее время в пути составляет 90 минут, при этом пассажиры испытывают несколько минут невесомости в салоне космического самолета.
Рейсы Virgin стартуют с космодрома в Нью-Мексико.
Экипаж миссии Unity 25 будет состоять из двух мужчин и двух женщин: Бет Мозес, которая принимала участие в двух предыдущих полетах Virgin Galactic, Джамилы Гилберт, Криса Хьюи и Люка Мэйса.
На первом коммерческом рейсе Galactic 01 полетят пассажиры из итальянских военно-воздушных сил.
Космическая программа Virgin Galactic пострадала от многолетних задержек и аварии 2014 года, в результате которой погиб пилот.
Virgin Galactic конкурирует в сфере космического туризма с компанией Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, которая также предлагает короткие суборбитальные полеты.
Однако запуск ракет Blue Origin New Shepard был приостановлен после аварии в сентябре 2022 года.
Blue Origin заявила в марте, что надеется возобновить полеты в ближайшее время.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре