Очередное обновление в WhatsApp

В магазине App Store появилось очередное обновление мессенджера WhatsApp для iOS под номером 23.9.77. В него были добавлены несколько полезных функций, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежде всего, обновление коснулось системы опросов. Теперь создатель может настроить опрос таким образом, чтобы пользователь мог выбрать лишь один вариант ответа. Кроме того, после каждого нового голоса на устройство будет приходить соответствующее уведомление.

Кроме того, изменения коснулись превью изображений и видео в чатах. Раньше пользователь не видел индикатор загрузки, из-за чего мог терять время, ожидая загрузки. Теперь благодаря новому интерфейсу можно увидеть, что загрузка началась, а также заметить, когда она закончится.

Известно, что новая сборка мессенджера уже доступна для скачивания в App Store.