В Windows появилась защита от обновлений

В ОС от Microsoft появилась функция, отключающая срочную загрузку и установку необязательных обновлений. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, подобная опция присутствовала в бета-версиях Windows 11. С патчем KB5025305 функция была добавлена в релизную версию операционной системы. После установки апдейта в настройках ОС появляется переключатель, который позволяет отсрочить получение и установку необязательных обновлений. Чтобы включить эту опцию, нужно зайти в настройки системы и перевести ползунок "Получать последние обновления, как только они станут доступны" в неактивное положение.

Журналисты медиа объяснили, что активировавший опцию пользователь "как бы встает в конце очереди, запрашивающих обновление". Таким образом, все автоматические апдейты - кроме патчей безопасности - будут устанавливаться на компьютер в последнюю очередь.

В материале говорится, что данная мера поможет избавить многих пользователей от проблем, связанных с выпуском "сырых" обновлений, которые могут спровоцировать появления ошибок. "Получая все обновления от Microsoft сразу же, вы потенциально находитесь на линии огня", - подытожили авторы издания.