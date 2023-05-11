Google представила смартфон Pixel 7a с флагманским чипом Tensor G2 и беспроводной зарядкой

В рамках презентации Google I/O компания представила смартфон Pixel 7a, получивший чипсет Tensor G2, как в "старших" моделях. Новинка поступила в продажу в день презентации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Pixel 7a получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность устройства отвечает чипсет Tensor G2, используемый во флагманской линейке Pixel 7. Также заявлено наличие чипа безопасности Titan M2.

На задней панели смартфона установлены две камеры - основная на 64 Мп и ультраширокоугольная с разрешением 13 Мп. Селфи-камера представлена сенсором с разрешением 13 Мп.

Аккумулятор емкостью 4385 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную мощность 18 Вт.

Pixel 7a в модификации 8/128 ГБ поступил в продажу по цене в $500. При этом прошлогодняя модель, Pixel 6a, предлагалась на $50 дешевле.