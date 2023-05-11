Apple меняет подход к использованию дисплеев

Компания Apple планирует оснастить новые смартфоны iPhone собственным дисплеем MicroLED, который обеспечит более высокую яркость, сниженное энергопотребление, улучшенную контрастность и другие преимущества по сравнению с текущими OLED-дисплеями.

Apple Watch Ultra станут первым устройством Apple, которое перейдет на MicroLED. Следом за умными часами последуют iPhone и iPad, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

По словам инсайдеров, начиная с Apple Watch, Apple планирует и дальше внедрять дисплеи MicroLED для iPhone и iPad. Источники в ИТ-индустрии прогнозируют, что Apple Watch Ultra больше не будут использовать существующий OLED-дисплей к концу 2024 или 2025 году, поскольку он будет заменен дисплеем MicroLED собственной разработки Apple.

Если Apple Watch Ultra получит экран MicroLED через год-две, то первый iPhone, использующий эту технологию, вероятно, появится еще через несколько лет. Ожидается, что все четыре модели iPhone 15, которые появятся позже в этом году, будут оснащены OLED-дисплеями.

Первым устройством Apple с OLED-дисплеем были оригинальные Apple Watch, за ним последовал iPhone X, а первые модели iPad и Mac с OLED-дисплеями, по слухам, появятся в следующем году.