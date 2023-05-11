YouTube начал запрещать блокировщики рекламы

Пользователи YouTube, использующие блокировщики рекламы, стали получать всплывающие уведомления об их запрете на платформе. Из-за нововведения зрители не могут включать видеоролики, на что пожаловался один из пользователей форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В уведомлении, которое раскрывается почти на весь экран, пользователю предлагается оформить платную подписку YouTube Premium для просмотра видео без рекламы или продолжить просмотр с рекламой.

Вскоре после публикации поста модераторы раздела, посвященного YouTube, подтвердили, что это часть экспериментальной функции Google, подробности которой пока не раскрываются.

Вероятнее всего, YouTube планирует запустить крупномасштабную кампанию против блокировщиков рекламы в будущем. Компания Google, владеющая YouTube, уже давно выступает против таких расширений. Так, в 2016 году она запретила их для фирменного браузера Chrome, а в прошлом году добилась прекращения поддержки приложения YouTube Vanced, которое активировало часть функций из платной подписки у пользователей, в том числе просмотр видео без рекламы.