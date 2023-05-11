Google признал баг, включающий «прослушку» в WhatsApp

В начале мая пользователь Twitter рассказал о том, как WhatsApp на Android включает микрофон и ведет за ним прослушку в фоновом режиме. В компании Google признали наличие этой проблемы, которая оказалась багом операционной системы, сообщает портал Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявлением пользователя заинтересовался глава Twitter Илон Маск, который ретвитнул сообщение и заявил о том, что WhatsApp "нельзя доверять". Вскоре после этого представители WhatsApp отреагировали на обвинения, утверждая, что проблема кроется в системе Android, а не в преднамеренной прослушке со стороны разработчиков мессенджера. Представители WhatsApp обратились в Google с просьбой провести расследование.

Вскоре в Google подтвердили, что проблема, с которой столкнулся пользователь WhatsApp, обусловлена багом панели мониторинга конфиденциальности в операционной системе Android.

Из-за этого пользователи могли подумать, что приложение получало доступ к их микрофону или камере в фоновом режиме, однако, как заявляется, на деле же этого не происходило. Google активно работает над решением этой проблемы, которая будет исправлена ближайшим обновлением Android.