Google высмеяла Apple и сорвала аплодисменты

Исполнительный директор Google Самир Самат во время конференции технологической компании высмеял проблемы у конкурентов из Apple с сообщениями между смартфонами iPhone и гаджетами на мобильной операционной системе Android. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Business Insider.

"Когда вы пишете текстовые сообщения в групповом чате, вам не нужно беспокоиться о том, все ли используют один и тот же тип смартфона", - отметил топ-менеджер корпорации, вызвав смех и аплодисменты аудитории.

Он снова намекнул на Apple, указав, что отправка высококачественных изображений и видео, получение уведомлений о наборе текста и сквозное шифрование должны работать для всех гаджетов одинаково и между разными корпорациями.

"Мы надеемся, что каждая мобильная операционная система поймет это и примет RCS [Rich Communication Services]", - сказал он, сделав паузу, когда толпа громко зааплодировала. По мнению журналистов, таким образом Google снова оказала давление на Apple, чтобы конкурент принял новый стандарт обмена сообщениями RCS.

Отсутствие поддержки RCS в iMessage мешает пользователям смартфонов на iOS и Android свободно обмениваться файлами между собой. В настоящее время они могут пересылать друг другу только текстовые сообщения по технологии SMS.

RCS был выбран в качестве потенциальной замены SMS еще в 2008 году. В отличие от SMS, который работает через сеть оператора, RCS работает через интернет, что означает поддержку всех мультимедийных функций обмена сообщениями и упрощение отправки GIF-файлов и видео с высоким разрешением.