Apple избавляется от топ-менеджеров

Американскую компанию Apple продолжили покидать руководители подразделений фирмы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

IT-гигант покинет Пит Дистад, который возглавлял подразделение Apple TV+. Специалист отвечал за стриминговый и спортивный бизнес корпорации, Дистад перешел в Apple из Hulu в 2013 году. О причинах увольнения топ-менеджера не сообщается.

По словам журналистов Bloomberg, Дистад стал третьим за два месяца руководителем Apple, который покинул корпорацию. Ранее из нее ушли Питер Стерн и Майкл Эбботт - куратор сервисов Apple и руководитель платформы iCloud. Авторы агентства отметили, что при этом в корпорации Тима Кука ранее отрицали начавшуюся волну увольнений сотрудников. В Apple отказались комментировать новость об уходе Пита Дистада.

В материале говорится, что ушедшие из IT-компании руководители отвечали за развитие и продвижение сервисов, которые в последнее время показывали уверенный рост. При этом продажи гаджетов Apple снизились.