Пользователи делятся своим опытом о дефект батареи в iPhone 14 Pro

Китайские пользователи сообщают, что при обычном режиме использовании батарея iPhone 14 Pro может вздуваться, чтобы приводит к отклеиванию экрана от корпуса смартфона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, пользователь, купивший iPhone 14 Pro в декабре прошлого года, рассказал, что у него вздулся аккумулятор и отошёл экран, однако служба технический поддержки, с которой он общался трижды, в итоге отказал ему в ранее обещанной замене телефона на новый.

В других сообщениях пользователей, которые столкнулись с проблемой вздутия батареи, сообщается, что их смартфоны были возвращены после отправки в Apple для замены. Вздутие было устранено, однако подробности о батарее не сообщались. Предположительно, Apple меняет вздутые батареи на новые, при этом в некоторых заключениях указано, что смартфон "не требует обслуживания".

Насколько распространена проблема, пока что непонятно. Apple не делала официального заявления.