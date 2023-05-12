"Nar" представил новую услугу "Подпись для Звонка", которая позволяет абонентам ставить личную подпись на звонках. Таким образом, человек, принимающий ваш звонок, может видеть ваш номер, а также установленный вами текст, то есть вашу подпись. Таким образом ему сразу станет понятно, кто вы и зачем звоните.

Для подключения к услуге "Подпись для Звонка" абоненты могут написать START в SMS на номер 5111 или подтвердить подписку, набрав *511#YES и набрав 1 в открывшемся меню.

Ежемесячная абонентская плата услуги "Подпись для Звонка" для корпоративных тарифов составляет 1,99 AZN, и 0,10 AZN/день для предоплаченных тарифов. Также есть возможность протестировать услугу в течение пробного периода: корпоративные абоненты могут использовать ее в течение 30 дней, а индивидуальные пользователи в течение 3 дней бесплатно. Более подробную информацию об услуге "Подпись для Звонка" вы можете получить здесь.

Следует отметить, что "Nar" придерживается политики клиентоориентированности и всегда предоставляет своим абонентам инновационные услуги. Подробную информацию обо всех продуктах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.