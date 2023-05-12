Маск уйдет с поста гендиректора Twitter

Илон Маск заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам миллиардера, он уже определил свою преемницу. При этом Маск отметил, что сам он займет пост исполнительного председателя и технического директора соцсети. Новым главой Twitter может стать директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Яккарино строила карьеру в медиахолдинге более 10 лет, среди ее заслуг - запуск стримингового сервиса Peacock.