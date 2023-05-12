Sony отчиталась о рекордных продажах PlayStation 5

Sony опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал, завершившийся 31 марта 2023 года, из которого следует, что игровое подразделение компании за три месяца продало 6,3 млн консолей PlayStation 5. Об этом сообщает издание Gematsu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты отмечают, что Sony установила абсолютный рекорд игровой индустрии по количеству проданных за один квартал приставок. До этого пальма первенства принадлежала компании Nintendo - в 2008 году за три месяца компания реализовала 5,8 млн портативных консолей DS.

В Gematsu считают, что на выдающихся результатах PlayStation 5 сказалась политика Sony по наращиванию производства консолей. В начале жизненного цикла PlayStation 5 была в дефиците по всему миру, однако в 2022 году благодаря ослаблению полупроводникового кризиса японскому IT-гиганту удалось насытить все рынки.

Теорию журналистов подтверждают и цифры отчета. Известно, что за весь прошлый год Sony продала 19,1 млн PlayStation 5. При этом из них 13,4 млн были реализованы только во втором полугодии.

Всего же с 2020 года Sony продала 38,4 копий PlayStation 5. Для сравнения: за весь жизненный цикл приставка PlayStation 4 разошлась тиражом в 40 млн единиц.

В новом финансовом году, который завершится 31 марта 2024 года, Sony намерена поставить на рынок еще 25 млн PlayStation 5.