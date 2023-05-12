Клавиатуры и мышки под брендом Microsoft исчезнут из магазинов

Microsoft больше не будет выпускать мышки, клавиатуры и веб-камеры под собственным брендом. Об этом сообщает The Verge. Вместо этого, по данным издания, IT-гигант продолжит выпускать аксессуары и периферию для ПК под суббрендом Surface, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Существующие аксессуары для ПК под брендом Microsoft, такие как мыши, клавиатуры и веб-камеры, продолжат продаваться до тех пор, пока не иссякнут запасы", - цитирует The Verge старшего менеджера по коммуникациям Microsoft Дэна Лейкока.

Устройства Surface обычно получают хорошие отзывы от обзорщиков и пользователей, однако они позиционируются как аксессуары премиум-класса. Исходя из этого, в The Verge опасаются, что после рокировки с полок магазинов могут исчезнуть клавиатуры и мышки по доступным ценам, разработанные инженерами и дизайнерами Microsoft.