Чат-бот Google Bard не стали запускать в ЕС

В ходе конференции Google I/O компания заявила о запуске чат-бот Bard в 180 странах, но при этом страны ЕС не вошли в список поддерживаемых рынков. По всей видимости Google обошла этот регион стороной в связи с жесткими регуляторными и другими местными законами, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редакция портала обратилась за объяснениями в Google. Представитель компании заявил: "Bard скоро сможет поддерживать 40 языков, и, хотя мы еще не утвердили сроки планов по расширению, мы постепенно и ответственно объявим об этом, и продолжать быть полезным и заинтересованным партнером для регуляторов, поскольку мы совместно осваиваем эти новые технологии".

Как пишет Android Authority, утверждение компании о том, что она продолжит быть "полезным и заинтересованным партнером для регуляторов", намекает на то, что Bard не запустили в ЕС из-за регуляторных проблем.

Современные системы на базе ИИ, такие как Bard, уже сталкивались с подобными проблемами. Например, Италия запретила ChatGPT в прошлом месяце, ссылаясь на проблемы с конфиденциальностью и сбором пользовательских данных. Регуляторы Италии выразили опасение, что ChatGPT нарушает политику общего регламента по защите данных (GDPR) ЕС. Однако проблему удалось решить внесением возможности удаления личных данных.