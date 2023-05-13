В сети появилась информация о новом флагмане HTC

Тайваньский производитель электроники HTC опубликовал в соцсетях тизер грядущего мероприятия, на котором будет показан новый флагманский смартфон компании U23 Pro. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном тизере изображен силуэт смартфона, по которому можно понять, что новинка, вероятно, не получит механических кнопок управления питанием и громкостью. Также в силуэте можно разглядеть "о"-образный вырез в экране под фронтальную камеру.

На опубликованном изображении указана дата анонса смартфона - 18 мая 2023 года - и логотип Viverse. Viverse - это метавселенная, которую развивает HTC. В GizmoChina предполагают, что U23 Pro получит функции, ориентированные на VR, либо AR.

Журналисты также отметили, что HTC U23 Pro уже появился в базе данных бенчмарка Geekbench 6. Из данной утечки следует, что новинка получит процессор Snapdragon 7 Gen 1, а также 12 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). В тесте смартфон набрал 933 и 2351 балл в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Цена и дата релиза новинки не раскрываются.