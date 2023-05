Asus представила «убийцу» консоли Steam Deck

Тайваньский производитель электроники Asus представил мини-компьютер в формате портативной консоли ROG Ally, который по производительности превосходит главное конкурентное устройство Steam Deck от Valve. Об этом сообщает издание DigitalTrends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила компактный корпус с двумя стиками, d-пэдом, четырьмя функциональными кнопками, а также парой "курков" и парой "бамперов". За вывод изображения отвечает 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве вычислительного блока в зависимости от конфигурации используется восьмиядерный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme или AMD Ryzen Z1 Extreme на базе технологии RDNA 3 в связке с 16 ГБ оперативной памяти. Для установки игр и хранения пользовательских данных имеется модуль на 256 ГБ или 512 ГБ, а также слот для карт памяти типа Micro SD. За работу устройства без кабеля питания отвечает аккумулятор емкостью 40 Втч.

Судя по обзору DigitalTrends и других СМИ, по производительности новинка Asus на базе AMD Ryzen Z1 Extreme значительно превосходит портативную консоль Steam Deck от Valve. Так в режиме Turbo устройство Asus воспроизводит такие игры, как Cyberpunk 2077, Elden Ring и Shadow of the Tomb Raider с 65, 33 и 77 FPS соответственно. Для сравнения: Cyberpunk 2077 работает на Steam Deck с частотой 39 FPS, Elden Ring - 25 FPS, а Shadow of the Tomb Raider - 57 FPS.

Из обзоров же иностранных журналистов можно понять, что слабым местом Asus ROG Ally является аккумулятор - его заряда хватает на 2-4 часа игры. Также критике подвергся интерфейс Windows 11 - в случае с ROG Ally управлять курсором приходится стиком, что, по словам журналистов, очень неудобно.

ROG Ally станет доступна для покупки 16 июня по цене от $600 до $700 в зависимости от конфигурации.