Маск прокомментировал назначение новой главы Twitter

Бизнесмен Илон Маск, владеющий компаниями Twitter и Tesla заявил в пятницу, что назначение бывшего директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линды Яккарино генеральным директором Twitter позволит ему уделять больше времени Tesla, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что привлечение Линды позволит мне уделять больше времени Tesla, что я и буду делать", - написал предприниматель на своей странице в Twitter.

11 мая Маск заявил, что в течение шести недель покинет свой пост. 12 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Яккарино ведет переговоры с Twitter, чтобы стать новым генеральным директором компании.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter.