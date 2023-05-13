Разработку первого iPhone с USB-C подтвердили

Выход первого iPhone с портом USB-C косвенно подтвердили. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера под ником ShrimpApplePro. По его информации, американская компания начала производство специальной версии проводных наушников EarPods, которые будет иметь разъем USB-C вместо Lightning. Автор заявил, что запуск подобного аксессуара в производство является лучшим доказательством, что осенью 2023 года Apple выпустит первый смартфон с USB-C - iPhone 15.

Авторы BGR отметили, что, несмотря на наличие беспроводных наушников в ассортименте Apple, многие потребители до сих пор пользуются проводной гарнитурой. Так, осенью 2022 года глава корпорации Тим Кук заявил, что Apple до сих пор производит и продает EarPods, причем наушники пользуются большой популярностью.

По словам инсайдера, порт USB-C появится в смартфонах серии iPhone 15. Таким образом Apple отреагирует на требования Евросоюза о применении универсального разъема в гаджетах.