Раскрыты все характеристики нового складного смартфона Samsung

Инсайдер, который выступает в Twitter под ником Antony, опубликовал все характеристики Samsung Galaxy Z Fold 5, анонс которого ожидается только в августе 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Antony, смартфон получит 7,6-дюймовый внутренний экран и 6,2-дюймовый внешний. При этом оба будут иметь частоту обновления до 120 Гц и подсветку ярче, чем была у Galaxy Z Fold 4.

За производительность будут отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, а также 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Постоянной памяти, в зависимости от модификации, может быть 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Система камер будет включать модули на 50 МП, 12 МП и 10 МП. Galaxy Z Fold 5 сможет записывать видео в разрешении 8К при частоте 30 кадров в секунду.

Из других особенностей Antony отметил улучшенные динамики и вибрацию, а также новый шарнир, который позволит складывать смартфон пополам и не иметь при этом между половинами корпуса просвета.

Как было отмечено выше, скорее всего, Samsung представит Galaxy Z Fold 5 только в августе 2023 года. При этом инсайдер Antony уже сейчас утверждает, что новинка будет стоить $1799.