Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов во всем мире

С января по апрель 2023 года производители смартфонов отгрузили во всем мире 268,6 млн единиц техники, что на 14,6% меньше поставок за первый квартал прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство IDC. Минувший квартал стал седьмым подряд, когда фиксировалось сокращение рынка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным поставщиком смартфонов в первом триместре 2023 года стал южнокорейский IT-гигант Samsung. Компания поставила 60,5 млн устройств, что на 18,9% меньше, чем было годом ранее. Так или иначе на Samsung сейчас приходится самая большая доля рынка - 22,5%.

На втором месте - Apple. Компания поставила 55,2 млн iPhone (-2,3% год к году) и заняла 20,5% рынка. Тройку лидеров замкнул бренд Xiaomi с поставкой в 30,5 млн смартфонов (-23,5%) и долей 11,4%. В топ-5 также вошли Oppo и Vivo с долями 10,2% и 7,6% соответственно.

Аналитики считают, что продолжающийся спад рынка является контролируемым. Производители продолжают распродавать запасы старых устройств, осторожничая при этом с производством новых.

"Хотя мы с оптимизмом смотрим на восстановление к концу года, впереди у нас еще трудные шесть месяцев. Все беспокоятся о том, когда именно произойдет перелом, и хотят первыми оседлать волну восстановления. Любой, кто вмешается слишком рано, утонет в избыточных запасах. Сейчас как никогда важно держать руку на пульсе рынка", - сказал директор по исследованию IDC Worldwide Tracker Набила Попал.