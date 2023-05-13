Sony отметила снижение спроса на игры для консолей

Корпорация Sony Group предоставила консервативный прогноз прибыли на текущий финансовый год и предупредила о влиянии спада мировых потребительских расходов на покупки в сфере электроники и развлечений. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Токийская компания ожидает операционную прибыль в размере 1,17 триллиона иен в год, заканчивающийся в марте 2024 года. Это ниже средних прогнозов аналитиков в 1,27 триллиона иен. Снижение спроса со стороны пользователей связано в основном с подразделением PlayStation, где прогноз Sony оказался ниже консенсуса. В компании отметили, что ожидают снижения продаж игр от PlayStation Studios в этом финансовом году.

За квартал до марта продажи флагманской консоли Sony PlayStation 5 достигли 6,3 миллиона единиц. Этот показатель втрое превысил продажи за аналогичный период прошлого года и показал, что Sony может приступать к масштабированию производства оборудования.

Президент и операционный директор компании Хироки Тотоки заявил, что в текущем году Sony планирует продать 25 миллионов консолей. В то же время он предостерег, что спрос на потребительскую электронику, вероятно, останется слабым на фоне общего экономического замедления.