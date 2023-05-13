Philips выпустила двойной монитор со вторым «бумажным» экраном

Компания Philips представила необычный двойной монитор 24B1D5600 специально для тех, кто проводит много времени за компьютером. Второй экран этого монитора сделан по технологии E-Ink, которая используется в электронных книгах - он выглядит "бумажным", из-за чего глаза не так сильно устают. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

E-Ink имитирует печать на бумаге, кроме того, такие экраны не отражают свет, что позволяет глазам напрягаться не более, чем при чтении обычной книги. На второй экран Philips 24B1D5600 можно вывести текст, таблицу, презентацию и иные документы, которые потребуются пользователю. Диагональ основного IPS-экрана составляет 23,8 дюйма, а разрешение - 2560х1440 пикселей. Второй экран является выдвижным и может быть настроен так, как это будет удобно владельцу.

Продажи монитора 24B1D5600 уже стартовали в Китае. Его стоимость составила 6 тыс. юаней.