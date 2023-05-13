SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартует на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:03 по времени Восточного побережья США (в 09:03 по бакинскому времени). Примерно через час после старта ракета-носитель должна будет вывести все спутники на орбиту.

Это будет 85-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в 11-й раз, должна будет примерно через 8,5 минуты после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике в 660 км от космодрома.