Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition

Компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra Limited Edition. Это версия Galaxy S23 Ultra в новой для него комплектации, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В данном случае аппарат продаётся в комплекте с беспроводной зарядкой и умными часами. Если точнее, в комплекте присутствуют Galaxy S23 Ultra в цвете Phantom Black с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, умные часы Galaxy Watch5 в цвете Blue Sapphire в 44-миллиметровой версии и беспроводная зарядка на два устройства мощностью 15 Вт.

Прелесть такой версии в том, что она стоит 1365 долларов против 1755 долларов за такой же комплект, если его покупать отдельно. По крайней мере именно такие цены справедливы для Вьетнама, где в первую очередь представили Limited Edition.