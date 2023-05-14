Новый гендиректор Twitter впервые прокомментировала свое назначение

Бывший менеджер NBCUniversal Линда Яккарино, ставшая новым генеральным директором Twitter, поблагодарила владельца соцсети американского бизнесмена Илона Маска за назначение и сообщила, что совместно с ним желает трансформировать соцсеть. Об этом она написала в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я рада помочь донести это видение до Twitter и трансформировать этот бизнес вместе", - написала Яккарино, отвечая на твит Маска о ее назначении.

Новый гендиректор отметила, что она пока не такая "плодовитая, как Маск, но так же привержена будущему платформы. Она также предложила пользователям оставить предложения и вместе создать Twitter 2.0.