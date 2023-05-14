Раскрыт дизайн нового складного смартфона Samsung

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный также как OnLeaks, поделился качественными изображениями складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold5. Об этом сообщает портал Smartprix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung Galaxy Z Fold5 не претерпит значительных изменений в плане дизайна по сравнению с прошлогодней моделью. Размеры экранов останутся прежними - 6,2 дюйма для внешнего и 7,6 дюйма для внутреннего дисплеев. По всей видимости, внешний экран смартфона сохранит нестандартное соотношение сторон 23,1:9, которое критиковали многие пользователи.

О том, что смартфон не получит радикальных изменений, говорят его габариты, которые в разложенном виде составят 154,9х129,9х6,3 мм, а в сложенном - 154,9х67,1х13,5 мм. Какие-либо другие технические характеристики новинки пока не раскрываются.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold5 будет представлен вместе с раскладушкой Galaxy Z Flip5 в рамках презентации Galaxy Unpacked 2023, которая пройдет в июле-августе этого года.