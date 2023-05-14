Пользователи консолей Sony стали покупать меньше игр

Компания Sony испытывает проблемы с продажей игр для консолей PlayStation. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Toyo Securities Хидеки Ясуда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету Sony за четвертый квартал 2022 года, с момента запуска PlayStation 5 было отгружено более 38,4 млн консолей во всем мире. При этом количество активных пользователей PlayStation Network снизилось с 112 до 108 млн, а количество подписчиков PlayStation Plus незначительно выросло до 47,4 млн. Ясуда полагает, что Sony нужно больше времени, чтобы конвертировать владельцев консолей в активных игроков.

Другой фактор, который сдерживает продажи игр - это отсутствие крупных новинок от собственных студий Sony за последний квартал. Даже выход гарнитуры PlayStation VR2 не способствовал росту производства игр. Аналитик также отмечает, что Sony отстает от конкурентов в разработке мобильных и сервисных игр, которые пользуются спросом у аудитории.