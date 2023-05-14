Honor выпустила для своего нового смартфона прошивку с улучшением работы камеры

Для Honor Magic5 вышло крупное обновление, которое улучшает работу камеры смартфона. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.



Прошивка носит код 7.1.0.134 и имеет объем более 700 МБ. Оно включает в себя ряд улучшений, большая часть которых относится к камере. Например, оно повышает четкость и детализацию снимков в ряде сцен, а также повышает стабильность специальных эффектов на этапе постобработки.



Еще обновление повышает общую стабильность и плавность работы системного ПО. Также Honor улучшила совместимость смартфона с некоторыми сторонними приложениями.



Для установки новой прошивки нужно найти в настройках строку "Информация о системе" и выбрать в этом пункте кнопку "Проверить обновление". Перед установкой 7.1.0.134 рекомендуется провести резервное копирование всех данных.

На текущий момент обновление распространяется только в Китае, однако позже оно должно поступить и в другие страны присутствия Honor.