В iOS 17 изменится дизайн важных приложений

С выходом iOS 17 стандартные приложения "Кошелек", "Здоровье", а также меню выбора обоев получат масштабный редизайн. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на инсайдера из Twitter под ником Analyst941, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Analyst941 утверждает, что уже видел iOS 17 в деле. По памяти он восстановил в графическом редакторе несколько экранов новой ОС и опубликовал результат в Twitter.

Таким образом выяснилось, что в приложении "Кошелек" появится поиск, а также рубрикатор. Добавленные карты можно будет разделить на такие категории, как "Деньги", "Электронные ключи", "Электронные документы" и не только.

В свою очередь в сервисе "Здоровье" плитки с показателями здоровья станут меньше, что позволит выводить на стартовый экран больше информации. Другим важным нововведением станет вкладка "Избранное", куда можно перемещать наиболее приоритетные виджеты.

В меню выбора обоев, по данным Analyst941, заставки будут отображаться в виде сетки. Новый подход позволит размещать на одном экране девять вариантов с превью. Еще обоями можно будет делиться, делая свайп вверх в режиме одиночного просмотра.

В 9To5Mac призывают относиться к приведенной выше информации с долей скепсиса, поскольку Analyst941 еще не заработал статус надежного инсайдера.