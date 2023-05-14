Windows 10 предсказали судьбу Windows 7

Журналисты издания Neowin посчитали, что Windows 10 останется востребованной ОС на многие годы. Об этом сообщается на сайте портала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению специалистов, Windows 11 оказалась не популярна среди пользователей компьютеров. При этом выпущенная в 2015 году Windows 10 до сих пор установлена на огромном количестве ПК - даже несмотря на то, что Microsoft больше не будет выпускать новых функций для операционной системы.

Авторы материала объяснили феномен популярности Windows 10 тем, что ОС оставалась актуальной шесть лет - пока Microsoft не выпустила Windows 11. За это время пользователи успели смириться с ее недостатками, "забыть" Windows XP и привыкнуть к продукту. Поэтому ОС предсказали судьбу Windows 7, которая осталась любимой у пользователей компьютеров спустя много лет после выпуска.

По словам экспертов, у выпущенной в 2021 году Windows 11 нет столько времени, чтобы потребители успели ее принять. По слухам, Microsoft выпустит следующее поколение ОС уже в 2024 году. "Для большинства не имеет значения, предлагает ли Windows 11, 12 или 13 новые функции, это больше касается того, как работает человеческий разум с точки зрения инерции и сопротивления изменениям", - подытожили специалисты.